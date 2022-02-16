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4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak katletti! Caniden skandal sözler...

#Balıkesir#Kadın Cinayeti#Hazal Alpyörük
4 aylık hamile Hazal Alpyörükü bıçaklayarak katletti Caniden skandal sözler...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü (19) bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe (29), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, gazetecilere “Kim olsa aynı şeyi yapardı” dedi.

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Olay, dün Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı. Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

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EMNİYETTE 'SUSMA HAKKINI' KULLANDI

Emniyetteki sorgusunda ifade vermediği ve 'susma hakkını' kullandığı öğrenilen Kadir Meşe, yoğun güvenlik önlemleri altında Bandırma Adliyesi'ne sevk edildi.

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4 aylık hamile Hazal Alpyörükü bıçaklayarak katletti Caniden skandal sözler...

SKANDAL SÖZLER

‘Kasten adam öldürme’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Meşe adliye girişinde gazetecilerin, “Hazal’ın hamile olduğunu biliyor muydun?” sorusuna yanıt vermezken, “Kim olsa aynı şeyi yapardı” dedi.

Bu arada Kadir Meşe'nin bıçak darbeleriyle ölen Hazal Alpyörük, bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek. 

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