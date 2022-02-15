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Vahşetin bahanesi yine aynı! Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu

#Cinayet#Kadın Cinayeti#Bandırma

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe (29), birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü (19) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.

Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla dört aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vahşetin bahanesi yine aynı Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Meşe kadın cinayetlerinde faillerin "haksız tahrik indirimi" almak için sıklıkla başvurduğu yöntemi kullanarak "kıskançlık" bahanesine sığındı. 

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Vahşetin bahanesi yine aynı Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu
Kadir Meşe

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