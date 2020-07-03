4 ay sonra ilk yurtdışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün özel uçak “TUR” ile saat 15.35’te Katar’ın başkenti Doha’ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı’nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan ve Sani’ye heyetleri de eşlik ederken iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Başkent Doha’daki İnci Sarayı’nda yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından resmi çalışma yemeğine geçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve heyeti, havalimanındaki karşılamanın ardından Katar Emiri Al Sani ve heyetiyle bir araya geldi. Sosyal mesafeli olarak oturulan görüşmede Erdoğan’a görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.

3 GÜNDE 5 PROGRAM

Görüşmenin ardından İstanbul’a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yoğun bir program bekliyor. 3 günde 5 temel atma ve açılış törenine katılacak olan Erdoğan AK Parti’nin koronavirüs nedeniyle ara verilen il kongrelerine kadar mesaisinin büyük bölümünü açılışlara ayıracak. Erdoğan bugün Levent Camisi temel atma töreni ve Konya Ovası Sulama 1. Kısım açılışlarına telekonferansla bağlanacak.

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan Konya-Çumra Projesinin 3. merhalesi KOS 1, 2, 3’ün açılışı da bugün yapılacak. Erdoğan, yarın da Kartal Devlet Hastanesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası’nı hizmete açacak. Erdoğan pazar günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan hidroelektrik santrallerinin açılışını gerçekleştirecek.

KONGREYE KADAR AÇILIŞ

AK Parti’nin 2019 Aralık’ta başlayan ancak koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan kongre süreci yeniden başlatıldı. Ağustos ayının sonundan itibaren ilçe kongreleri başlayacak ve bu sürecin 2 ay sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı büyük ilçe kongrelerine katılacak. İlçe kongrelerinin ardından da 4 aylık bir sürede tamamlanacak olan il kongreleri başlayacak. Erdoğan’ın büyükşehirlerin tamamı ile 30’a yakın il kongresine katılmayı hedeflediği ancak programa göre bu durumun farklılık gösterebileceği de kaydediliyor.