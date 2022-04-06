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4 ay önce kesmek için almıştı, şimdi nereye gitse peşinde...

#Manisa#Salihli#Kaz

Manisa'nın Salihli ilçesinde Mustafa Zehir (35) ile 4 ay önce kesmek için aldığı kaz arasındaki bağ dikkat çekiyor. 'Paşa' ismini verdiği kaz, Mustafa Zehir ile kahvehaneye gidiyor, traktörünü takip ediyor. Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor" dedi.

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Sart Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir arkadaşından kaz aldı. Ancak bir süre sonra kazın yanından ayrılmadığını, sürekli peşinden geldiğini fark eden Zehir, 'Paşa' ismini verdiği hayvanı kesmekten vazgeçti.

4 ay önce kesmek için almıştı, şimdi nereye gitse peşinde...

'Paşa', Mustafa Zehir'in peşinden kahvehaneye gidiyor, traktörü kullanırken kendisini takip ediyor. 'Paşa'yla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor. Uzaklaşmak istediğimde arkamdan bir çocuk gibi sesini yükseltip, bağırıyor. Hatta bir süre 'Peşimden gelmesin' diye evin avlu kapısını kapatmak zorunda kalıyordum" dedi. 

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4 ay önce kesmek için almıştı, şimdi nereye gitse peşinde...

 

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#Manisa#Salihli#Kaz

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