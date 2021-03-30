398 metre uzunluğunda dev gemi iskeleye çarptı!

Yapılan açıklamada, “Liberya Bayraklı ‘MSC TINA’ isimli konteyner gemisi, 27 Mart’ta Ambarlı’da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir.

NEREDEYSE BOYLARI AYNI

Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir” denildi.

Bu arada, Ambarlı Limanı’nda iskeleye çarpan geminin boyu, Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ‘Ever Given’ isimli gemiyle hemen hemen aynı. ‘MSC TINA'nın boyu 398.5 metre. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ‘Ever Given’ isimli geminin boyu ise 399,94 metre.

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