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38 çete çökertildi... Mafyaya ‘kafes’

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#Mafya#Operasyon#İçişleri Bakanlığı
38 çete çökertildi... Mafyaya ‘kafes’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla mücadele kapsamında son 4 ayda 38 mafya tipi organize suç çetesini çökertti. Bu kapsamda 378 operasyonda 2 bin 874 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız” dedi.

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Beştepe’de önceki gün toplanan Kabine sonrası basın mensuplarına açılamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çetelerle mücadeleye ilişkin şunları söyledi:

KAFES OPERASYONLARI

İçişleri Bakanlığı olarak, öncelikli hedeflerimizin başında ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek geliyor. Bu amaçla, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatanın dört bir yanında, organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarına ve sokak çetelelerine kadar bu illegal yapılara karşı, ‘Kafes’ operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz.

GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Hedefimiz, her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle, nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız.”

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#Mafya#Operasyon#İçişleri Bakanlığı

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