38.5 metrekare dükkâna 6.5 milyonluk ihale

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İmar durumu ticaret alanı” olan taşınmazın, 28 Eylül’de yapılacak ihalede fiyatının çok daha yukarılara çıkacağı tahmin edildi. Yetkililer, Tarihi Yarımada’da gastronomi bölgesi içinde yer alan taşınmazın, imar durumunun 9.50 olduğunu yani 3 katlı bina yapımına olanak sağlaması dolayısıyla fiyatının belirlenenin çok üzerine çıkabileceğini ifade ettiler. İhaleye katılmak isteyenlerin 1 milyon 624 bin liralık geçici teminat tutarını İstanbul Defterdarlığına yatırması veya bu tutarda teminat mektubu sunması gerekiyor.

3 KAT İMAR İZNİ

Hürriyet’e bilgi veren yetkililer Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı gibi eşsiz değerdeki yapıları içinde barındıran Tarihi Yarımada’nın İstanbul’un en pahalı yerleri arasında bulunduğuna dikkat çekerek, buralarda metrekare fiyatlarının 1 milyona çıkabildiğini hatta geçebildiğini belirttiler. Tarihi Yarımada sınırları içinde tescilli yapıların yıkılamadığını ancak içinde tadilat yapılabildiğini kaydeden yetkililer, Hocapaşa Sokakta’ki 38.5 metrekarelik alanın imar durumunun ise 9.50 olduğunu yani sıfırdan 3 katlı bina yapmaya uygun olduğunu vurguladılar.

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Bir yetkili ise, “İhaleye ilgi büyük olacaktır. Bölgede metrekaresi 1 milyonu bulan satışlar oluyor, 100 metrekare bir yer 100 milyona satılabiliyor” bilgisini verdi.