37. turda Yargıtay Başkanı

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Yargıtay Başkanlığı’na 24 Mart 2020’de seçilen Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Yargıtay üyeleri yeni başkanı seçmek için 25 Mart’ta sandık başına gitmişti. Ancak 36 turluk seçim maratonunda 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu hiçbir aday alamayınca seçim sonuçlanamamıştı.

4 YIL GÖREV YAPACAK

Seçim düğümünü çözen ise 34. turun ardından adaylardan Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün çekilmesi oldu. Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na adaylığını açıkladı. Dünkü 37. turda ise 324 oy kullanıldı. Mevcut Başkan Akarca 103 oy aldı. Ömer Kerkez ise 193 oyla Yargıtay Başkanı seçildi. Dün törenle 4 yıl sürecek Yargıtay Başkanlığı görevine başlayan Kerkez, “Görevim boyunca makam odam herkese açık olacak, kimseyi ayırmayacağım. Türk yargısı; insan haklarına saygı, temel hak ve özgürlüklere saygı, fikrini aklına, bağımsızlığın gücünü kararına, tarafsızlık ve adalet duygusunu yüreğine kazımış gerçek hakim ve savcıların sırtında yükselecektir” dedi.

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HSK ÜYELİĞİ YAPTI

Yeni Yargıtay Başkanı Kerkez, 1966 yılında Antakya’da doğdu. Antakya Lisesi’nin ardından, 1988’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hatay’da hâkim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı yaptı. Adalet Bakanlığı’nda tetkik hâkimliği, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük görevlerinde bulunan Kerkez, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) üyeliği görevinde de bulundu. 5 Temmuz 2017’de Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 14 Şubat 2023 tarihinde Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na seçilmişti.