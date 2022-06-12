37 kent için 'sarı' kodlu alarm! Prof. Dr. Şen'den Ankara ve İstanbul için hava durumu uyarısı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu Batı Karadeniz Bölümü ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.



Rüzgarın, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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37 İLE SARI KOD

Son yapılan uyarıya göre bugün 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yetkililer ise, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN UYARI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Sıcaklık olarak ortalamanın 4-5 derece sıcaklık düştü. Daha önceki konuşmalarımızda hafta sonuna dikkat çekmiştik.

Bu sistem yağışıydı, İstanbul’u etkiledi. Çok da etkilemedi, dün geceden beri 10-15 kg yağdı. İstanbul’da yağış öğleye kadar etkili gözüküyor. Öğleden sonra şiddetini azaltarak akşam 18.00 civarı terk ediyor.

Ankara, Kayseri, Afyonkarahisar civarında öğlene kadar kuvvetli yağış var. Pazartesi ve salı günü İç Anadolu, ve Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu’nun batısında yağış devam edecek.

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Sıcaklık bugün 24 derece İstanbul’da yarından itibaren 4 derecelik bir artış var.

Akşam Ankara’yı terk ediyor yağış. Güneşin doğması ve öğlen saatlerinde yeri ısıtması ile oluşuyor bu yağışlar. Ankara’da bugün, yarın ve salı günü de bu yağışlar olabilir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 37