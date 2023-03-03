35 yıllık birikimleri bir dakikada yok oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok ev yerle bir oldu. İlk büyük depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinin Şahintepe köyünde bulunan binaların birçoğu yıkılırken, bir kısmı ise hasarlı durumda. Evleri yıkılanlardan Mustafa Keklik, 35 yıl boyunca biriktirdiği parayla yaptırdığı evde ailesiyle sadece 5 ay oturabildi.

'HANE BAŞINA PREFABRİK EV İSTİYORUZ'

Mustafa Keklik, "Yetkililerden ek beklentimiz bir an önce yaralarımızın sarılması. Olan oldu, zaten bundan sonraki süreç bizim için daha zorlu geçecek, bunun farkındayız. Bu noktada yetkililerden maksimum seviyede yardım bekliyoruz. Buranın deprem bölgesi olduğu zaten yıllardır söyleniyordu. Köy halkı olan beklentimiz hane başına prefabrik ev istiyoruz. Biz artık beton evlerde oturmak istemiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Millet çadırın içinde bile korkuyor, dışarı kaçıyor. Böyle bir psikoloji var insanlarda" dedi.

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'35 SENELİK EMEK YERLE BİR OLDU'

35 senelik emeğinin yerle bir olduğunu söyleyen Keklik, "Benim ev işte burada. 30-35 senelik bir ailenin emeği yerle bir oldu. Benim tekrardan böyle bir ev yapmaya 35 senelik daha ömrüm de yok, gücüm de yok. Biz köy olarak gurbetçiyiz. Şirketlerde çalışan kıt kanaat geçiren insanlarız. 4-5 aydır oturmaya başlamıştık. Allah nasip etmedi. Çok şükür evimiz yıkılmasına rağmen canımız sağ kaldı. 1 dakikada yerle bir oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)