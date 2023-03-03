Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

35 yıllık birikimleri bir dakikada yok oldu

Güncelleme Tarihi:

#KAHRAMANMARAŞ#Afad#Deprem
35 yıllık birikimleri bir dakikada yok oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 09:29

DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinin Şahintepe köyü sakinlerinden Mustafa Keklik, 35 yıl para biriktirerek yaptırdığı evde ailesiyle sadece 5 ay oturabildiler. Keklik, "35 yıllık emek 1 dakikada yok oldu" dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok ev yerle bir oldu. İlk büyük depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinin Şahintepe köyünde bulunan binaların birçoğu yıkılırken, bir kısmı ise hasarlı durumda. Evleri yıkılanlardan Mustafa Keklik, 35 yıl boyunca biriktirdiği parayla yaptırdığı evde ailesiyle sadece 5 ay oturabildi.

35 yıllık birikimleri bir dakikada yok oldu

'HANE BAŞINA PREFABRİK EV İSTİYORUZ'

Mustafa Keklik, "Yetkililerden ek beklentimiz bir an önce yaralarımızın sarılması. Olan oldu, zaten bundan sonraki süreç bizim için daha zorlu geçecek, bunun farkındayız. Bu noktada yetkililerden maksimum seviyede yardım bekliyoruz. Buranın deprem bölgesi olduğu zaten yıllardır söyleniyordu. Köy halkı olan beklentimiz hane başına prefabrik ev istiyoruz. Biz artık beton evlerde oturmak istemiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Millet çadırın içinde bile korkuyor, dışarı kaçıyor. Böyle bir psikoloji var insanlarda" dedi.

Haberin Devamı

'35 SENELİK EMEK YERLE BİR OLDU'

35 senelik emeğinin yerle bir olduğunu söyleyen Keklik, "Benim ev işte burada. 30-35 senelik bir ailenin emeği yerle bir oldu. Benim tekrardan böyle bir ev yapmaya 35 senelik daha ömrüm de yok, gücüm de yok. Biz köy olarak gurbetçiyiz. Şirketlerde çalışan kıt kanaat geçiren insanlarız. 4-5 aydır oturmaya başlamıştık. Allah nasip etmedi. Çok şükür evimiz yıkılmasına rağmen canımız sağ kaldı. 1 dakikada yerle bir oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#KAHRAMANMARAŞ#Afad#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: EYT Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika: EYT Resmi Gazete’de yayımlandı

#EYT
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim
İstanbul dönüşüm için parayı nereden bulacak

İstanbul dönüşüm için parayı nereden bulacak

#İstanbul Depremi