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35 gündür tedavi görüyor

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#Ekin Hüren Günay#Şiddet#Tedavi
35 gündür tedavi görüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mesaisi bittikten sonra evine giderken doktor Ekin Hürel Günay'ı yolda sopalarla darbeden 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saldırıdan dolayı hâlâ tedavi gördüğünü söyleyen Dr. Günay, “Şahıslardan biri daha önce engelli bir hekime şiddet uygulamaya çalıştı. O olaya engel olduğum için şiddete uğradım. Vücudumda kırıklar oluştu. Görme problemi yaşıyorum. 35 gündür görevimi yapamıyorum” dedi.

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İzmir’in Torbalı ilçesinde 22 Ağustos günü bir Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) giden bir şahıs bir hekimle tartışmaya başladı. Aynı sağlık merkezinde görev yapan aile hekimi Dr. Ekin Hüren Günay araya girerek tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. Günay, olayı beyaz kod uyarısıyla yetkililere bildiri. 47 gün sonra 7 Ekim Cuma günü Dr. Ekin Hürel Günay mesai bitiminde görev yaptığı sağlık ocağından ayrılarak alışveriş için marketin yolunu tuttu. Günay yolda yürürken siyah renkli bir araçtan inen Servet Aydemir, Fikret Aydemir ve Sedat Aydemir adında üç kardeş sopalarla doktor Günay’ı darbetti. Saldırıda Günay’ın yüzünde morluklar ve vücudunda kırıklar meydana geldi. Doktor Günay’a 40 günlük rapor verildi.

ŞİDDETE ENGEL OLMUŞTU

Günay’ı darbeden şüpheliler tutuklanırken haklarında ‘kamu görevlisini silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 6 yıl 9’ar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Saldırıdan dolayı hâlâ tedavi gördüğünü söyleyen Dr. Günay, “Şahıslardan biri daha önce engelli bir hekime şiddet uygulamaya çalıştı. O olaya engel olduğum için şiddete uğradım. Vücudumda kırıklar oluştu. Görme problemi yaşıyorum. 35 gündür görevimi yapamıyorum” dedi.

 

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#Ekin Hüren Günay#Şiddet#Tedavi

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