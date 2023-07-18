3423 hakim ve savcının görev yeri değişti

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Kararnameyle başta İzmir olmak üzere 20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti. İzmir, Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van’a yeni başsavcı atandı. Kararname ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişirken, Karasu Adliyesine ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.

İZMİR’E TOSUN ATANDI

Kararname ile 118 ağır ceza mahkemesi ataması yapıldı. Deprem bölgesindeki mevcut mahkemelere ek beş ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı. Bu mahkemelere ek 61 hakim ataması yapılarak, deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması hedeflendi. Yaz kararnamesine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı da İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atandı.

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Mustafa Öztürk, Fahri Mutlu Tosun, Mehmet Nadir Yağcı

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ın başsavcısı değişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."