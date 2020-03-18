31 milletvekili ‘izolasyon’da

9’u AK Parti’den olmak üzere 31 milletvekilinin evde karantina süreci Meclis Başkanlığı’nca takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Avrupa’dan dönen milletvekilleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Çok hayati toplantılar olmadıkça yurtdışına gidilmemesi konusunda grubumuzu uyarmıştık. Dönenleri de tek tek aradık. Şu anda evlerinde karantinadalar. Onlarda herhangi belirti yok. Çoğu 2 haftalık sürenin sonuna geliyor. Durumlarını tek tek takip ediyoruz.” Uluslararası komisyonların başkanlığını yapan AK Partili 3 milletvekilinin de izolasyonda bulunduğu öğrenildi.

Bostancı, ‘Umreden dönen milletvekillerinin karantinaya girmediği’ yönündeki iddialara da cevap verdi. Bostancı, partilerinden 2020’de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4’ünün ocak ayında, 1’inin 23 Şubat’ta döndüğünü bildirerek, “Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur” dedi.

ŞENTOP’TAN SİTEM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da iddialara, “Mart ayının başından itibaren yurtdışına çıkan ve dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş. Uydurma haberlere itibar edilmemesini istiyorum. Herkes önce elini iyi yıkasın, ondan sonra diğer kalan hususları konuşmaya başlasın” sözleriyle sitem etti.

6 YIL ÖNCEKİ UMREYMİŞ

Umre arkadaşlarını kabul ettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımıyla tartışma yaratan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise “Ben umreye yeni değil, 2014 yılında gittim. O mesajdaki arkadaşlar da 6 yıl önceki bu umre ziyaretimdeki arkadaşlar” dedi.