31 Mart’ta yine kazanacağız

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca ve Silivrili çiftçilere tarımda tohum, büyükbaş hayvan ile arı yemi, gübre ve mazot desteği verdiklerini, çiftçi sayısının 700-800 kişiyken on katına çıkıp 8 bin 200’e ulaştığını anlattı. İmamoğlu, Çatalca mitinginde özetle şunları söyledi: “Hayatımda bir tek şeyi hiç yapmadım. Asla yılmadım. Ama yıldırdım. 31 Mart’ta tekrar kazanacağız. 5 yıl boyunca, engelleyici tavrın işe yaramadığını görecekler bu pazar günü. Uyguladıkları planın yanlış olduğunu görecekler. Geri adım atacaklar. Yıllardır imzalamadıkları projelerimizi tek tek imzalayacaklar. Engeller tek tek ortadan kalacak. Bereketin anahtarı gayrettir, adalettir, dürüst hizmettir. Biz gayret gösteriyoruz. Çok çalışıyoruz. Adil oluyoruz ve dürüst hizmet yapıyoruz. O yüzden kasamızda bereket var.”

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‘SANDIKTA MİSAFİR EDELİM’

Vatandaşlara “Kabine’yi bilen var mı? Kimdir Kabine” diye soran İmamoğlu, “Benim bildiğin Kabine, Ankara’da olur. Bunlar toplanmış İstanbul’a gelmiş. Onları sandıkta misafir edelim” dedi.