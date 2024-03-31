31 Mart seçiminde adayların sandığından kim birinci çıktı?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oyunu kullandığı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1174 No'lu sandıkta 289 oy kullanıldı.

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'e 197 oy çıkan sandıktan Cumhur İttifakı adayı ve mevcut Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'e 42, İYİ Parti adayı Gürhan Özcan'a 24, Zafer Partisi adayı Gökhan Parlak'a 5, Yeniden Refah Partisi adayı Hatice Germir'e 4, Gelecek Partisi adayı Selçuk Özdağ, BTP adayı Ayhan Baş, Demokrat Parti adayı Ahmet Gökmen ve Millet Partisi adayı Kazım Topal'a birer oy çıktı. Sandıktan Manisa Büyükşehir Belediyesi için 13 oyun da boş çıktığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN KURUM LİDER ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. İmamoğlu’nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262’si geçerli sayıldı. Sandıktan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 114, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’e 10, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu’na 8, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş’a 3, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın’a ise 1 oy çıktı.

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HAMZA DAĞ KENDİ SANDIĞINDAN BİRİNCİ ÇIKTI

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte geldikleri Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 No’lu sandıkta oyunu kullanmıştı. Dağ’ın oy kullandığı sandıkta yapılan sayımlara göre 249 seçmen de oyunu kullandı. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında bu oyların 146’sını alarak oy kullandığı sandıktan birincilikle çıktı. Rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Cemil Tugay’a ise bu sandıktan 63 oy çıktığı öğrenildi.

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın oyunu kullandığı Karşıyaka’daki Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu’ndaki 2110 No’lu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi. Toplam 273 oyun kullanıldığı sandıktan Cemil Tugay’a 134 oy, AK Parti adayı Hamza Dağ’a 83 oy, İYİ Parti adayı Ümit Özlale’ye ise 9 oy çıktı.

ALTINOK'UN SANDIĞINDAN YAVAŞ ÇIKTI

Turgut Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Keçiören Kocatepe İlkokulu'nda kullandı. Altınok'un oy verdiği 4382 numaralı sandıkta 264 seçmen oy kullandı, oyların 256'sı geçerli sayıldı. Sandıktan CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a 136, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'a 98, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç'a 8, Zafer Partisi adayı Hüseyin Bartu Soral'a 6, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'a 3, Anavatan Partisi adayı Tuvana Naz Ketene, DEM Parti adayı Gültan Kışanak, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Fazlı Taşkan, Adalet Birlik Partisi adayı Abdullah Demiryürek ve Saadet Partisi adayı Cafer Güneş'e 1'er oy çıktı.

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YAVAŞ OY KULLANDIĞI SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Ankara'daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı. Yavaş'ın oy kullandığı 4101 numaralı sandıkta 279 oy kullanıldı ve bunlardan 4'ü geçersiz sayıldı. 275 geçerli oydan CHP Adayı Mansur Yavaş’a 236 oy, AK Parti Adayı Turgut Altınok'a 28 oy, Zafer Partisi Adayı Hüseyin Bartu Soral'a 3, DEM Parti Adayı Gülten Kışanak'a 2, Saadet Partisi Adayı Cafer Güneş'e 2, İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Yeni Türkiye Partisi Adayı Serkan Ünver, Türkiye Komünist Hareketi Adayı Figen Topal ve DEVA Partisi Adayı Celal Mümtaz Akıncı'ya 1 oy çıktı.