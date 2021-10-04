300 bin arı neden öldü

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Tekirdağ’da arıcılık yapan Temel Kılınçlı, 22 Eylül 2021 günü sabah saatlerinde arılarına bakmak için kovanların başına gittiğinde kovanların önünde çok sayıda arı ölüsüyle karşılaştı. Kovanları açan Kılınçlı, binlerce arının da kovanların içerisinde öldüğünü gördü. Kılınçlı hemen Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. Ölen arılardan numune alan ekipler, arıların ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yapılacak olan incelemenin ardından arı ölümlerinin arkasındaki sır perdesinin aralanacağı belirtildi.

Kılınçlı bir gecede yaklaşık 10 kovanında 300 bin arısının öldüğünü belirterek, “Bunu biz tarım ürünlerinin ilaçlanması ve iklim değişikliğine bağlı ölümler olarak değerlendirdik. Tarım ürünleri ilaçlanıyor ve arılar gidip ilaca konuyorlar, böylece ölümler yaşanıyor. Küresel iklim değişikliği yaşanıyor, çok sıcak olduğunda arılar kovanları terk edebiliyorlar ya da kuraklığa bağlı olarak da arılar polen getiremiyor. Polen getiremeyince yavru çıkmadı. Arıların nüfusu azaldı. Bir kovanda normalde 60-70 bin arı var. 30-35 bin arıya düştü” dedi.