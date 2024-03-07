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30 sahte mezuna baskın

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#Üniversite#Diploma
30 sahte mezuna baskın
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 07:00

Kendilerini yurtdışında bir okuldan mezun olmuş gibi göstererek YÖK’ün yabancı öğrencilere tanıdığı kontenjan üzerinden tıp, hukuk ve eczacılık gibi bölümlere kayıt yaptırıp okuyan, mezun olan ve çalışan 30 kişi İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Türkiye’deki orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde yurtdışında bir okuldan mezun olduklarını söyleyerek aldıkları denklikle yabancı öğrencilere tanınan kontenjan üzerinden bazı üniversitelere kayıt yaptırdıkları yönünde bilgi aldı. Yapılan araştırmaya göre, takip altına alınan kişiler Türkiye’de bir ortaöğretim kurumundan mezun oldular. Ancak Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek yurtdışında bir okul bitirdiklerine yönelik sahte belgelerle Eğitim-Öğretim Denklik Belgesi aldılar. Bu belgeyle YÖK’ün yabancı öğrencilere tanıdığı yüzde10 yerleştirme kontenjanından yararlanarak tıp, hukuk ve eczacılık gibi bölümlere yerleştirildiler. Araştırmayı derinleştiren ekipler, aynı yöntemle üniversitelerden mezun olan hatta çalışan 30 kişiyi tespit etti. İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak’taki adreslere eşzamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 30 kişi emniyette sorguya alındı.

 

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#YÖK#Üniversite#Diploma

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