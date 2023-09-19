×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

30 milyon lira değerindeki depremzedelere yardım kolisi ele geçirildi... Celal Yıldız tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Deprem#Yardım
30 milyon lira değerindeki depremzedelere yardım kolisi ele geçirildi... Celal Yıldız tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 14:21

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Hatay'da depremzedelere ulaştırılması gereken yardım kolilerini depoda saklayıp sattığı öne sürülen Celal Yıldız, yakalandı. Depolarda ele geçirilen kolilerin piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası yardım kuruluşlarının depremzedeler için bölgeye gönderdiği yardım malzemelerinin koliler halinde bir depoda tutulup, parça parça satıldığı ihbarını aldı. İhbar doğrultusunda Özerli Mahallesi'nde bir binanın alt katındaki depoya 7 Eylül'de baskın yapıldı. Baskında, koliler halinde yardım malzemeleri ele geçirildi. Malzemeleri depoda saklayıp, sattığı öne sürülen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, ilçede Ocaklı, Kışla ve Çaylı mahallelerinde yeni depolar belirledi. Depolara yapılan baskınlarda yine yardım malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerden Celal Yıldız, saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, tutuklandı.

Haberin Devamı

Depolarda ele geçirilen 5 TIR yardım malzemesinin piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu bildirildi. El konulan yardım malzemeleri, ilçedeki çadır kentte yaşayan depremzedelere ulaştırıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Deprem#Yardım

BAKMADAN GEÇME!