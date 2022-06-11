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30 dönüm kül olmuştu... Utanmaz serbest

#Muğla#Yangın#Selfie
30 dönüm kül olmuştu... Utanmaz serbest

Muğla’da 8 Haziran’da çıkan yangında 30 dönümlük alan zarar görmüştü. Gözaltına alınan 3 kişiden Davut A.’nın yangını çıkardıktan sonra selfie çektiği ortaya çıktı.

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Muğla Ortaca’ya bağlı Dalyan Mahallesi’ndeki sazlıkta 8 Haziran’da 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 30 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini araştıran jandarma ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.’yı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi. Davut A.’nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie çektiği görüntüler de ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Davut A. ve diğer iki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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30 dönüm kül olmuştu... Utanmaz serbest

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#Muğla#Yangın#Selfie

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