30 bin deprem konutu daha teslim

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ‘Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Afeti takip eden haftalarda ve aylarda dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Her afetzedenin yanında olduk, hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek verdik. Taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya her konuda 115 milyar liralık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık. Depremin ardından hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek güce, imkâna, dirayete sahibiz demiştik. İşte bu sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyor, geçici barınmadan kalıcı konutlara tüm dönüşleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz.

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30 BİN AİLENİN YENİ YUVASI

Geçen ayın başlarında yapımı tamamlanan 46 bin konut ve köy evinin kurasını çekerek anahtarlarını teslim etmiştik. Başlattığımız kura ile 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz. Kahramanmaraş’ta 7 bin 858’i konut ve 445’i köy evi olmak üzere 8 bin 303, Hatay’da 3 bin 304’ü konut ve 310’u köy evi olmak üzere 3 bin 614, Adıyaman’da 5 bin 145’i konut ve 273’ü köy evi olmak üzere 5 bin 418, Gaziantep’te 3 bin 600’ü konut ve 412’si köy evi olmak üzere 4 bin 12, Diyarbakır’da 2 bin 992 konut, Malatya’da 858’i konut ve 842’si köy evi olmak üzere 1700 konut, Osmaniye’de bin 586’sı konut ve 10’u köy evi olmak üzere 1596 konut, Şanlıurfa’da bin 94’ü konut ve 38’i köy evi olmak üzere 1132 konut, Elazığ’da 838 konut, Adana’da 727 konut, Kilis’te 342’si konut ve 49’u köy evi olmak üzere 391 konut, toplamda 30 bin 723 ailemize yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum.





YIL SONUNA KADAR 200 BİN

Böylece 1.5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. 2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözümüzü yerine getirmeye çok az kaldı. İnşallah bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız. Amacımız yaklaşık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 işyerinden oluşan 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve işyerlerine kavuşturmaktır.

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1 TRİLYONLUK KAYNAK

Asrın felaketinin sebep olduğu sıkıntıların altından kalkmak öyle kolay bir iş değildir. Depremin yol açtığı yıkıntıların maliyeti 104 milyar doları buluyor. Sadece bu yılın bütçesinde deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık. Geçtiğimiz yıl da bütçeden aşağı yukarı aynı meblağda harcama yapmıştık. Dikkat ederseniz bunlar sadece bütçeden yaptığımız harcamaları ifade ediyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın, özel şirketlerimizin, vatandaşlarımızın, belediyelerimizin katkıları bunun dışındadır.

Bu tablo Avrupa’daki pek çok ülkenin nüfusundan ve konut sayısından daha yüksek bir inşa faaliyetini ifade ediyor. Böyle bir yükün altından milli dayanışma, afetle mücadele ve konut inşası alanındaki güçlü birikimimizle ancak biz kalkabilirdik.”

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DEPREM BEKLEMİYOR

Milyonlarca insanımızın hayatında unutulması mümkün olmayan acılara yol açan deprem felaketi sadece bu bölgemizin değil, ülkemizin bir gerçeği olarak karşımızda durmaktadır” diyen Erdoğan, dönüşüm çalışmalarını ve yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

“Hükümetlerimiz döneminde hem inşaat kalitesini yükseltmek hem şehirlerimizi dönüştürmek için pek çok projeyi hayata geçirdik. TOKİ’nin öncülüğünde ülkemizin konut stokunun kayda değer bir bölümünü yeniledik. Sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 314 bin depreme dayanıklı, kaliteli, ekonomik konutu vatandaşlarımızın emrine sunduk.

BİR AN ÖNCE DÖNÜŞÜM

Deprem maalesef bizi beklemiyor, bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi hiç beklemiyor. Dolayısıyla şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz. Bilhassa İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip yerlerde böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır. Şehirlerimizi yeniden inşa etmek, harcayacağımız kaynak, yıkımları telafi etmekten çok daha az maliyetlidir. En önemlisi ise bu şekilde kurtaracağımız canların bedeli olmayacaktır. Devlet ve millet el ele vererek bu tehdide karşı bir an önce gereken dönüşümleri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

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BAYRAMDA 9 GÜN TATİL

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ATO’da düzenlenen Şoför Esnafları ile İftar Programı’ndaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Trafik sürekli sıkışıyor, bir yerden bir yere gitmek sorun oluyorsa şoför kardeşlerim burada suçlu değil, mağdur konumdadır. Görevi yol yaparak, asfalt dökerek, tünel, metre ve tramvay hatları açarak trafiği hafifletmek olanların kendi beceriksizliklerin vebalini şoförlerimize yüklemesi işgüzarlıktır.

PLAKA MAĞDURİYETİ MECLİS’E...

Meclis’in açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetlerini gidereceğiz. Aynı düzenlemede şehir içinde faaliyet gösteren halk otobüsü esnafımızın hat tahsis süreleri ile faaliyetlerine devam edebilme haklarını da korumaya alacağız. Ulaştırma ve Çevre Bakanlığımız gerekli mevzuat hazırlıklarını yaptı. Seçimlerden hemen sonra Parlamento’nun takdirine sunuyoruz.



Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1.5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirecekleri bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.”

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BELEDİYELERİN KAPISINI HİÇ KİMSEYE KAPATMADIK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ankara son 5 yılda hizmetsizlik ve esersizlik girdabına düştü. Gelin Ankara’nın önünde yeni ufuklar açalım. Sandığa gittiğimizde ilçede Asım Balcı kardeşime, büyükşehirde Turgut Altınok kardeşime mührü basacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak’taki Toplu Açılış Töreni’nde halka hitap ederken özetle şunları söyledi:





HATA VARSA YİNE KENDİMİZE BAKARIZ

“Hangi kökene, meşrebe fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaş bizim başımızın tacıdır. Bizim siyaset geleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhalefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur. Biz eksik varsa kendimizde ararız. Hata varsa yine kendimize bakarız.

KÖKENİNE BAKMADIK

Yaklaşık çeyrek asırdır Mamak’ın hizmetkârı olduk. İlçemize hizmet ederken kimsenin kökenine ve mezhebine bakmadık. Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. ‘Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez’ diyen ırkçı, faşist zihniyetten asla olmadık. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin herkesi bağrımıza bastık.

MEZHEP SİYASETİNE KARŞIYIZ

Biz Çorum olaylarını, Maraş olaylarını yaşamış bir milletiz. Biz Sivas olaylarında çok ciddi provokasyonlara maruz kalmış bir ülkeyiz. Son olarak Gezi hadisesinde sokaklarımızın nasıl karıştırıldığını, milletin nasıl birbirine düşürülmek istendiğini hatırlıyoruz. Milletimizin iradesine, geleceğine ve kardeşliğine sahip çıkması sayesinde bu kaos girişimin önüne geçtik. Her kim mezhebi kimliği üzerinden siyaset yapıyorsa bu ülkenin iyiliğini istemiyor demektir.”