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30 başkana AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı’dan destek mektubu

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#Ceyda Bölünmez Çankırı#AK Parti#CHP
30 başkana AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı’dan destek mektubu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 14:32

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 28'i CHP'li 1'i MHP ve 1'i AK Partili olan İzmir'in 30 ilçe belediye başkanına mektup gönderdi. Çankırı, Ankara merkezli işler için destek sözü verdi.

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31 Mart yerel seçimlerinde kendisi de Konak Belediye Başkan adayı olan ancak seçimi kaybeden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in 30 ilçe belediye başkanına mektup gönderip, seçim başarılarını kutladı.

Çankırı, 28’i CHP’li 1’i AK Partili 1’i de MHP’li olan İzmir’in 30 ilçe belediye başkanına gönderdiği mektupta, bulundukları ilçelerin Ankara’da çözülmesi gereken konularıyla ilgili her türlü desteği vereceğine dair söz verdi. Çankırı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel seçimlerini geride bırakmış bulunmaktayız. Öncelikle seçim sonuçlarının Konak ve İzmir için hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilmenizden ötürü sizi tebrik ediyorum. Tam 22 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle insan odaklı bir yönetim anlayışıyla çalıştık. Millet iradesinden başka bir güç tanımadık, millet iradesine her zaman saygı duyduk. 2018 yılı itibariyle İzmir milletvekili olarak adaletli bir tutum içerisinde ilçelerimiz ve şehrimiz için ortaya koymuş olduğumuz değer, destek ve hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bu minvalde iktidar partisi milletvekili olarak siz kıymetli Belediye Başkanımızın yanında olacağımı, Ankara merkezli destek ve iş birliği için her zaman hazır olduğumu bilmenizi isterim. Önümüzdeki 5 yılın hizmet ve başarılarla dolu geçmesi temennisiyle muvaffakiyetler diliyorum."

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#Ceyda Bölünmez Çankırı#AK Parti#CHP

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