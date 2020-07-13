3 yıl sonra el ele

Ankara’da, esnaf İsmail Köksal (34) ile evlenen Şennur Köksal (29), 3 yıl önce hamileyken yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi. Hastalığı nedeniyle düşük yaparak bebeğini kaybeden Köksal’a doktorlar, yumurtalıkları ve rahminin alınması gerektiğini, anne olmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Bir daha çocuk sahibi olamayacağı için bunu kabul etmeyen Köksal, internette araştırma yaparken bulduğu özel kliniğe başvurdu. Burada Köksal’a, önce yumurtalık kanseri ameliyatı yapıldı, ardından kemoterapi tedavisi uygulandı. Tedavi sonucu yumurtalıkları ve rahmi korunarak kanseri yenen Köksal, daha sonra tüp bebek tedavisine başladı. İkizlere hamile kalan Köksal, 1 hafta önce Duru ve Doruk adını verdiği çocuklarını dünyaya getirdi.

‘HASTALIĞINDAN ESER YOK’

Eşinin geçirdiği süreçte çok huzursuz olduğunu belirten İsmail Köksal, “Bu esnada da bir doktor arayışına girdik. Şu anda eşimin yumurtalığı ve rahmi duruyor. Hastalığından hiçbir eser yok. Bize güzel şeyler yaşattılar. Mutluyuz şu anda. Kızımın adı Duru, oğlumun adı Doruk oldu. Oğlumuz bir dakika önce doğdu ve abi oldu” dedi.

‘YUMURTALIKLARI KORUDUK’

Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekoloji Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, Köksal’a genç yaşta yumurtalık kanseri tanısı konulduğunu ancak bu hastalığın menopoz dönemi sonrası ve genelde 60’lı yaşlarda ortaya çıktığını belirterek, “İlginç bir şekilde iki yumurtalığında da kanser vardı. Hastamızın yumurtalıklarını koruma kararı aldık. Ameliyatla evreleme cerrahisi yaptık. Erken evre olduğunu tespit ettikten sonra kemoterapi tedavisi uyguladık. 6 kür tedavi aldıktan sonra da yumurtalık ve rahminin hâlâ çalıştığını gösterdik ve tüp bebek yöntemiyle tekrar gebe kalmasını söyledik” ifadelerini kullandı.

'HİÇ VAZGEÇMEDİM'

Kanser olduğunu öğrendiğinde daha ilk evrede olduğunu belirten Şennur Köksal (29), “Erken tanı olduğu için şanslıydım. Sonra hastaneye gittim ve şansımın olmadığı söylendi. Direkt yumurtalık ve rahmimin alınması söylendi. Ama kabul etmedim. Sonrasında da alınması gerektiğini söylediler. Araştırdık, doktor doktor gezerken Polat Hoca’yla tanıştık. 6 kür kemoterapi aldım. Ameliyat olduktan 1 ay sonra tedaviye başladım. Sonra hamile kalabilirim diye bekledik ama olmayınca tüp bebek tedavisine başvurduk. İlk denemem başarısız oldu. Ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. ‘Hiç anne olamazsın’ denilirken şu anda ikizlerim oldu. Allah’a şükürler olsun, çok mutluyum. Yeter ki inanın ve isteyin” dedi.