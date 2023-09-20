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3 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı: 23 adet, canlı haldeydiler

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#Bitlis#Kurtçuk#Kulak
3 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı: 23 adet, canlı haldeydiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 12:11

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğunun kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz, yaptığı açıklamada; bu durumun genellikle kırsal kesimlerde yaşayanlarda ve hayvancılıkla uğraşanlarda görüldüğünü söyledi. Yılmaz, "Hastamız biraz geç getirilmişti. Şu an sağlık durumu iyi ve 2 günde bir yakın takibini sağlıyoruz." dedi.

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Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kızın kulağında 23 adet canlı kurtçuk tespit edildi.

3 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı: 23 adet, canlı haldeydiler

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kız çocuğunun dış kulak yolunda mikroskop eşliğinde tespit edilen 23 adet kurtçuk, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz tarafından yapılan başarılı operasyonla çıkartıldı.

3 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı: 23 adet, canlı haldeydiler

Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibi sağlanan 3 yaşındaki kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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3 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı: 23 adet, canlı haldeydiler

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Genellikle kırsal kesimlerde yaşayanlarda ve hayvancılıkla uğraşanlarda görüldüğünü söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz, “ Hastanemize 3 yaşındaki çocuk hastanın polikliniğimize dış kulak yolunda hareket eden kurtçukların görülmesi üzerine babası tarafından getirildi. Mikroskop eşliğinde dış kulak yolunda 23 adet canlı kurtçuk çıkarttık.

3 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı: 23 adet, canlı haldeydiler

Dış kulak yolunu yıkadıktan sonra Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibini yapmaktayız. Hastamız biraz geç getirilmişti. Hastamızın şu an sağlık durumu iyi ve 2 günde bir yakın takibini sağlıyoruz. Bu kurtçuk hastalığına “miyazis hastalığı” demekteyiz. Özellikler zihinsel engelli bireylerde ve çocuklarda görülür ve kırsal kesimde yaşayanlarda sıklıkla görülür” dedi.

3 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı: 23 adet, canlı haldeydiler

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#Bitlis#Kurtçuk#Kulak

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