×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

3 yaralı Gazzeli çocuk Ankara’da

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı#Gazze#Çocuk
3 yaralı Gazzeli çocuk Ankara’da
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

Sağlık Bakanlığı uçak ambulansı ile Mısır El Ariş Havalimanı’ndan yaralı 3 Gazzeli çocuğu Türkiye’ye getirildi.

Haberin Devamı

Ankara Esenboğa Havaalanı’na inen uçağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Çocukların Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi göreceklerini açıklayan Koca, “3 yavrumuzdan biri 2 yaşında bir erkek, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğu var. Erkek çocuğumuzun 4 aydır bir damar tıkanıklığı hastalığı söz konusu. 9 ve 10 yaşındaki yavrularımızdan birinde yıkım nedeniyle dizi yaralanmış ve enfeksiyon geçirmiş. Ona protez tedavisi uygulanacak. Diğer yavrumuzun ise şarapnel parçaları nedeniyle kırıkları ve yanıkları mevcut” dedi.   

3 yaralı Gazzeli çocuk Ankara’da

3 yaralı Gazzeli çocuk Ankara’da

3 yaralı Gazzeli çocuk Ankara’da

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı#Gazze#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!