3 yaralı Gazzeli çocuk Ankara’da

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Ankara Esenboğa Havaalanı’na inen uçağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Çocukların Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi göreceklerini açıklayan Koca, “3 yavrumuzdan biri 2 yaşında bir erkek, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğu var. Erkek çocuğumuzun 4 aydır bir damar tıkanıklığı hastalığı söz konusu. 9 ve 10 yaşındaki yavrularımızdan birinde yıkım nedeniyle dizi yaralanmış ve enfeksiyon geçirmiş. Ona protez tedavisi uygulanacak. Diğer yavrumuzun ise şarapnel parçaları nedeniyle kırıkları ve yanıkları mevcut” dedi.