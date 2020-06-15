3. pistten ilk uçuş

İstanbul Havalimanı’nı dünyanın sayılı meydanlarından biri haline getiren üçüncü bağımsız pisti, ikinci uçuş kontrol kulesi, yeni taksi yolları, Devlet Konukevi ve camisi dün düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındı. Cumhurbaşkanı törene helikopterle gelirken yeni pisti ve hizmete alınacak bölümleri havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

2023 HEDEFİNİN SEMBOLÜ

“İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye’nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir. İstanbul Havalimanı’nın resmi açılışını 29 Ekim 2018’de yaptık ancak havalimanımız tam kapasiteyle yaklaşık 14 ay önce, 6 Nisan 2019 tarihinde çalışmaya başladı. Bugüne kadar havalimanımız iç hatlarda 107 bin, dış hatlarda 316 bin olmak üzere, toplam 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni hizmete girecek üçüncü pist, ikinci kule ve taksi yolu ile iç ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalacağı için bu sayılar hızla artacaktır.









HEDEF 200 MİLYON KAPASİTE

Pistimizin bir diğer özelliği de dünyanın en büyük uçaklarının dahi rahatça iniş kalkış yapabilmesine, park edebilmesine imkân sağlamasıdır. Ayrıca dünyada bu pistin hemen bitişiğindeki ikinci kule ile yüksek yoğunluklu hava trafiğini kontrol eden çok az sayıda havalimanı vardır. Pistimiz her türlü hava şartında kullanılmasına imkân veren teknik alt yapısıyla da örnek eserdir. İstanbul Havalimanı mevcut haliyle yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip. İhtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Ülkemizde 2002 yılında toplam havayolu yolcu sayısı, 34 milyonu bile bulmuyordu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 209 milyon olarak gerçekleşti. Havalimanı sayımız 26’yken bu rakamı 30 ilave ile 56’ya çıkardık.

‘SANA KIZMIYORUM...’

Devir hizmet siyaseti devridir. Bugün Türkiye’yi dünyada güçlü kılan ne varsa hepsini çok büyük mücadeleler ve kavgalar sonunda inşa edebildik. Kavga her zaman kötü değildir. Cemil Meriç’in kalemiyle söyleyecek olursak, ‘Taraf tutmayan insan, şahsiyeti felce uğramış insandır, ben tarafım, hakikatin tarafıyım.’ Biz de, bir tarafta eser üretenlerin, diğer tarafta ise takoz koyanların bulunduğu hakikatiyle karşı karşıyayız. İşte bunun için milletimiz 18 yıldır tarafını değiştirmedi. Hâlâ eski siyaset yöntemleriyle bu ülkenin geleceğine talip olduğunu iddia edenlere cevabımızı merhum üstadın şu sözleriyle vermek istiyorum; ‘Sana kızmıyorum. Sen bu kadarsın bilmeliydim’.”

KALKIŞ EMRİ TELSİZDEN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birinci pistten kalkan TK 1453, ikinci pistten kalkan TK 1923 ve üçüncü pistten kalkan TK 2023 sefer sayılı uçaklara kalkış iznini telsizle verdi. Uçuşları 1. pistten Airbus-321 tipi uçakla kaptan Serkan Cevdet Tansu, kaptan Murat Toktar ve ikinci pilot Begüm Özkan, 2. pistten Boeing-737 tipi uçakla kaptan Zeynep Akkoyun Çam, ikinci pilot Dilek Ayar Kayahan ve kaptan İlyas Çağlar Koçer, 3. pistten ise Boeing-787 tipi uçakla kaptan Murat Gülkanat, kaptan Murat Gökkaya ve kaptan Volkan Taşan gerçekleştirdi. Erdoğan’ın “Rüzgar 10 knot. 3-4, 3-5 ve 3-6 pistlerinden kalkış serbest. Hayırlı olsun” anonsuna pilotlardan “Sayın Cumhurbaşkanım, pistimiz THY ve Türk havacılığı için hayırlı olsun. Mutabıkız kalkışa geçiyoruz” yanıtı geldi. Konuşmanın ardından 3 uçak aynı anda havalandı.

YENİ PİST İNİŞ KALKIŞ SÜRESİNİ DE AZALTIYOR

İstanbul Havalimanı’na iki pistiyle saatte 80 uçak iniş kalkış yapabiliyordu. Üçüncü bağımsız pist, saatlik iniş-kalkış sayısını 120’nin üzerine yükseltti. İstanbul Havalimanı 3 bağımsız, 5 operasyonel pist sayısına çıkmış oldu. Yeni pist ile birlikte İstanbul Havalimanı günlük ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verilebilecek kapasiteye ulaştı. İç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma bekleniyor. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya indi.

6 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aynı anda 6 bin 230 kişinin ibadet edebileceği İstanbul Havalimanı Camisi’ni de ibadete açtı. 8 bin 70 metrekarelik alana sahip caminin iki minaresi 55 metre yükseklikte ve tek şerefeli olarak yapıldı. Kubbenin en üst noktasında İhlas Suresi’nin yazdığı tezyinat (motif) çalışması buluyor. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 ayetten oluşan tezyinat yazıları yer alıyor. Caminin güneyinde ise elektrikli araçların da park edebileceği otopark bulunuyor.

DEVLET KONUKEVİ 3 BİN 825 METREKARE

Hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu, dinlenme odası, üç farklı salon, fuaye, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası, selamlama askeri odası, personel odası, mescit, abdesthane ve sığınaktan oluşuyor.