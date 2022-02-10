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3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker nine yaşama 120 yaşında veda etti

#Şeker Aslan#Şeker Nine#Ölüm
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker nine yaşama 120 yaşında veda etti

Amasya'da 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.

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Kentte, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, dün aniden rahatsızlanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 120 yaşında hayatını kaybeden Aslan’ın cenazesi bugün Elif Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker nine yaşama 120 yaşında veda etti

Şeker nine için ailesi geçen yıl haziran ayında doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti. Pastadaki mumları üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söylemişti.

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#Şeker Aslan#Şeker Nine#Ölüm

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