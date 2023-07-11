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3 katlı binası çökmüştü... Arel Üniversitesi'nin yıkımı başladı

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#Küçükçekmece#Arel Üniversitesi#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 17:06

İstanbul Küçükçekmece’de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme sonucu 3 katlı binası ve bazı bölümleri çöken Arel Üniversitesi'nin yıkımı başladı.

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Küçükçekmece Sefaköy'de Gültepe Mahallesi Halkalı Caddesi'nde 23 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen olayda, bir konut şantiyesinin zemin güçlendirme çalışması sırasında çökme yaşandı.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası yıkılırken, üniversitenin ana binasında da hasar meydana geldi.

Tamamen tahliye edilen yurt binasındaki öğrenciler, uzaktan eğitim modeliyle eğitimlerine devam etti. Yapılan incelemelerin ardından binanın güçlendirilmeye uygun olmadığı tespit edilerek, yıkımına karar verildi.

Binadaki eşyaların çıkarılmasının ardından yıkım başladı. Yıkımın 1 hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 

 

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#Küçükçekmece#Arel Üniversitesi#Yıkım

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