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3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

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#Kocaeli#İzmit#Kayıp Kadın
3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 03:20

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 78 yaşındaki vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi Nisaye Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Nusret Akçay'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı. Kapıyı açan kimse olmayınca komşular, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

İçeriye giren polis ekipleri, banyoda Akçay'ın hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan tetiklerde Akçay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evde incelemede bulundu. Akçay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Akçay'ın ölüm sebebi yapılan otopsi işleminin ardından belli olacak.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

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#Kocaeli#İzmit#Kayıp Kadın

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