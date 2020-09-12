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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

3 gün önce doğum yapan Şeyma apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybetti

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3 gün önce doğum yapan Şeyma apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybetti
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ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç. (26) apartman boşluğundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç., iddiaya göre, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundan düştü. Durumu fark eden Şeyma Ç.'nin yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ağır yaralı Şeyma Ç.'yi ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ancak Şeyma Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

​Şeyma Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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