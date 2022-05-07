3 fidana 50. yıl anması

Haberin Devamı

Ankara’daki anmada bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri gruplar halinde geldikleri Karşıyaka Mezarlığı’nda pankartlar açtı, sloganlar attı ve Gezmiş’in mezarından sonra Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın da mezarını ziyaret etti, karanfiller bıraktı. 6 Mayıs 1972’de idam edilen Gezmiş, İnan ve Aslan’ın portrelerini taşıyan vatandaşlar, iki yıl aradan sonra koronavirüs önlemleri olmadan toplandı.

CHP milletvekilleri Levent Gök, Gamze Taşçıer, Servet Ünsal, Yıldırım Kaya ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Karşıyaka’daki anmaya katılanlar arasında yer aldı. Ankara Milletvekili Gök, Gezmiş’in mezarı başında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Haberin Devamı

BAZEN HAYAT KISA SÜRER

“50 yıl önce hayatlarının baharında bir tek kurşun atmadan kimseye zarar vermeden ülkelerinin tam bağımsızlığı için egemen güçlere karşı bir mücadele başlatan 3 fidanı anıyoruz. Onlar bir kere öldüler ama onları öldürenler halen sorgulanıyorlar, bütün hayat boyunca sorgulanacaklar. Buradaki gençlerin çoğu onları görmedi. Onlar 50 yıl önce öldü ama bugün onları tanımayan gençler nasıl Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’a sahip çıkıyorlar. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmayacak büyük bir hadisedir. Bazen hayat kısa sürer ama o kadar anlamlı bir hayat olur ki yüzlerce binlerce yıl geçse unutulmazsınız.”