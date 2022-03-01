Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3 FETÖ soruşturmasında 68 gözaltı kararı

#Ankara#FETÖ#Bylock
3 FETÖ soruşturmasında 68 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin sınav öncesi sorulara erişerek, örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bunun üzerine soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.

Gözden Kaçmasın

Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararıAnkara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu! 27 şüpheli hakkında gözaltı kararıHaberi Görüntüle

FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 11 astsubay ve 4 askeri öğrenci olmak üzere 20 kişinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

Ayrıca başka soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Toplam 3 soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 68 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Gözden Kaçmasın

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 33 adreste arama, çok sayıda gözaltıMersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 33 adreste arama, çok sayıda gözaltıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#FETÖ#Bylock

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya