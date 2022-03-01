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Son dakika... Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu! 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

#FETÖ#Operasyon#Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY mensupları tarafından 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında, ele geçirilen soruların dağıttıkları veya temin ettikleri uzmanların teknik raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile tespit edilen 27 şüphelinin (4 aktif astsubay, 1 ihraç subay, 19 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen, 2 özel sektör çalışanı) yakalanmasına yönelik olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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#FETÖ#Operasyon#Ankara

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