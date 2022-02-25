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3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde miyiz?

#Dünya Savaşı#Rusya#Ukrayna
3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde miyiz

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu, savaşın tüm dünyaya yayılarak 3. Dünya Savaşı’nı başlatıp başlatmayacağı endişesini de gündeme getirdi. Hürriyet’in konuştuğu uzman isimler, nükleer silahlar devreye girmediği sürece yeni bir dünya savaşına ihtimal vermediklerini söyledi.

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KİMSE BU ÇILGINLIĞI YAPAMAZ

Hikmet Çetin (Eski TBMM Başkanı ve Eski Dışişleri Bakanı): Bu aşamada kimsenin böyle bir çılgınlık yapacağını sanmıyorum. Çünkü böyle bir çılgınlık kimseye yarar sağlamaz. NATO’nun doğuya doğru genişleme politikasının ise uzun süre gündemde olacağını düşünmüyorum. Belki Balkanlar için ileri aşamada bir hamle gelebilir.

3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde miyiz

NÜKLEER SİLAHLAR KULLANILIRSA...

Şükrü Sina Gürel (Eski Dışişleri Bakanı): Ben bu sürecin 3. Dünya Savaşı’na evrileceğini düşünmüyorum. Dünya savaşı ancak ellerindeki nükleer silahları kullanmayı göze alırlarsa çıkar ki buna ihtimal vermiyorum. NATO’nun genişleme politikası ise bu aşamada duracaktır. Finlandiya ve İsveç’in bile NATO’ya katılma hevesinde olacağını sanmıyorum.

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3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde miyiz

CEZA SAHASINDA OYNANAN BİR OYUN

Erdoğan Karakuş (Emekli Hava Korgeneral): 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Çünkü bu; ceza sahası, penaltı noktası gibi belirli bir bölgede oynanan oyun. Rusya’nın amacı Donbas bölgesini tamemen ele geçirmek. Kiev ve civarının vurulması, Donbas’taki Ukrayna güçlerine takviye gelmesini engellemek için. NATO, Rusya’nın bu hamlesinden sonra, ‘NATO’nun genişlemesinin ne kadar hayati olduğu ortada. Bu nedenle genişlemeyi durdurmamalıyız, aksine Rusya’nın saldırgan politikasının önüne geçmek için NATO’yu genişletmeliyiz’ tezini ortaya koyabilir.

3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde miyiz

NATO’NUN GENİŞLEMESİ SEKTEYE UĞRAR

Erol Başaran (Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Başkanı):  Nükleer silahlar çekilmediği sürece 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Kimse de böyle bir şeye teşebbüs edemez. Rusya’nın asıl amacı NATO tarafından çevrelenmesini önlemekti, bunun için de müdahalesini yaptı. NATO’nun genişleme stratejisi elbette sekteye uğrar. NATO genişlemeye teşebbüs etse bile, teklif götüreceği ülkeler Rusya’nın bu hamlesinden sonra geri çekilir.

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3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde miyiz

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