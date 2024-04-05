3 dönemdir görevdeydi... Başkan aday olmadı, yerine seçime giren damadı kaybetti

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 14 bin 49 seçmenin bulunduğu Adana'nın Feke ilçesinde 2009'dan bu yana 3 dönem MHP'den girdiği seçimleri kazanıp, belediye başkanlığı görevini sürdüren Ahmet Sel'in yerine bu kez damadı Ahmet Şener aday oldu. Şener, MHP'nin adayı olarak katıldığı yarışta resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 29,54 ile ikinci oldu.

Öte yandan Feke'de seçimi yüzde 36,26 oy oranıyla Yeniden Refah Partisi'nin adayı Cömert Özen, kazandı. Özen, Yeniden Refah Partisi'nin Adana'daki tek belediye başkanı oldu. MHP ayrıca Adana'da 2019'da kazandığı 4 belediyeyi rakiplerine kaptırdı. Feke ilçesini Yeniden Refah Partisi, Yumurtalık ve Karataş'ı CHP, Saimbeyli ilçesini ise bağımsız aday kazandı. MHP, bu seçimde Sarıçam, Karaisalı, Pozantı ve Kozan belediyelerini kazandı.

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