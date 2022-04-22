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3 denizde 122 gemi ve 41 hava aracıyla 'Mavi Vatan' günü

#Mavi Vatan#Hulusi Akar#Tatbikat
3 denizde 122 gemi ve 41 hava aracıyla Mavi Vatan günü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en büyük tatbikatlarından biri olan ve Karadeniz ile Ege’nin yanı sıra Doğu Akdeniz’de de gerçekleştirilen Mavi Vatan Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetleri, dün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın TSK komuta kademesiyle birlikte TCG Kemalreis fırkateyniyle Aksaz Üs Komutanlığı’ndan ayrılmasıyla başladı.

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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Aksaz Üs Komutanlığı’na gelerek tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis’e çıktı. Brifingin ardından TGC Kemalreis limandan ayrıldı. 11 Nisan’da başlayan Mavi Vatan Tatbikatı’nda 10’u fırkateyn toplam 122 gemi yer alıyor. Tatbikata ayrıca 10 deniz karakol uçağı, 17 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 4 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri helikopterleri, Hava Kuvvetleri taarruz uçakları, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopterleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da katılıyor.

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3 denizde 122 gemi ve 41 hava aracıyla Mavi Vatan günü

SAT VE SAS’LAR NEFES KESTİ

Tatbikatın ilk aşaması dün akşam tamamlandı. Jenerik bir senaryo kapsamında ilk olarak denizde tespit edilen serbest mayın imha edildi. Mayın avlama gemisinin mayını tespitinin ardından helikopterden atlayan Sualtı Savunma (SAS) timi mayını imha etti. Ardından bir adadaki hedefleri imha etmek üzere Sualtı Taarruz (SAT) harekâtı düzenlendi. SAT unsurları helikopterden suya atlayarak adadaki hedeflere yönelik sızma harekâtı gerçekleştirdi. Sonra da ‘Denizaltı Savunma Harbi’ kapsamında yerli ve milli yapım roket atışı gerçekleştirildi. Belirlenen hedef TCG Tarsus karakol gemisinden atılan roketle vuruldu. TCG Kemalreis fırtakeyni ile TCG Büyükada ve Heybeliada korvetleri arasında da denizde malzeme transferi icra edildi.

3 denizde 122 gemi ve 41 hava aracıyla Mavi Vatan günü

Akar, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri sonrasında komutanlara hitabında “Komşumuz Yunanistan’a, samimi olarak uzattığımız bu dostluk elini tutun diyoruz. Diyalog konusunda komşumuz biraz yavaş adım atıyor. Biraz daha aktif olmalarını bekliyoruz” dedi.

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3 denizde 122 gemi ve 41 hava aracıyla Mavi Vatan günü

ADADAKİ HEDEFLER TAHRİP EDİLDİ

SAT ve SAS’ların da yer aldığı tatbikatta dün mayın imhası, adaya sızma gibi senaryolar uygulandı. Tatbikatla Deniz Kuvvetleri’ne bağlı komutanlıkların, karargâh, harekât merkezlerinin sevk ve idare etkinliği gözleniyor. Karargâh personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme ve karar verme yetenekleri değerlendiriliyor. 

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#Mavi Vatan#Hulusi Akar#Tatbikat

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