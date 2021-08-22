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GeriGündem 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında kabri başında anıldı
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Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)- AA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında kabri başında anıldı

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3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 35. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezardaki törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Törende, Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Akile Gürsoy'un da katıldığı tören, Celal Bayar Vakfı ve Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında kabri başında anıldı

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