3 çocuğunu kocasındanmış gibi gösterdiği için kusurlu

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 yıllık evliliğinde dünyaya gelen 23, 14 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen Necdet Çavdar’ın açtığı 510 bin liralık tazminat davasında eşi İlkay Yavru’ya verdiği 30 bin liralık tazminat cezasının gerekçesini açıkladı.

‘SAYGINLIĞI ZEDELENDİ’

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, “İlkay Yavru’nun evlilik içinde başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayarak doğan çocukların babası Necdet Çavdar’mış gibi göstermesi ve nüfusuna kaydettirmesi haksız ve kusurlu bir davranıştır. Necdet Çavdar boşanma davasına kadar ailesine maddi olarak sosyal yardımda da bulunmuş ve zarara uğramıştır. Ayrıca, yıllarca 3 çocuğun kendisinden olduğunu zanneden Necdet Çavdar, bu çocukların kendisinden olmadığını öğrenmesiyle derin üzüntü yaşamış, elem ve kedere sevk edilmiştir. Kişilik hakları ve toplum içindeki saygınlığı zedelenen Necdet Çavdar, manevi olarak büyük zarara uğramıştır” dedi.

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