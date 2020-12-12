Son dakika haberler: 21 yıl sonra 3 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına davacı Necdet Çavdar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen İlkay Yavru’nun kardeşleri de Necdet Çavdar’ın çocukların babası olmadığını bildiğini söylediler.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

Mahkeme, davacı Necdet Çavdar’ın 3 çocukla ilgili olarak doğdukları tarihten dava tarihine kadar yapmış olabileceği gıda, giyim, eğitim gibi harcamaların parasal tutarı konusunda rapor alınması için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.