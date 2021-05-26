3 bin 70 hâkim ve savcıya atama

7 Haziran’da görev süresi dolacak olan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) TBMM’de yeni HSK üyelerinin seçildiği saatlerde kararnamenin yayınlanması dikkat çekti. HSK’nın giderayak yayınladığı kararnameyle 26 ile yeni başsavcı atanırken, 111 ağır ceza mahkemesi başkanının da görev yeri değişti. Ankara, İstanbul ve İzmir adliyelerine önemli atamalar yapılırken, bazı başsavcılar da düz savcı olarak Yargıtay’da görevlendirildi.

Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesiyle yapılan bazı önemli atamalar şöyle:

KARLOV HÂKİMİ BAM'A

- Fetullahçı Terör Örgütü'nce 2010 KPSS sorularının sızdırılması davaları ile Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasını hükme bağlayan heyetin başkanı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hikmet Erdoğan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) üyesi oldu.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekillerinden Ali Kuşçuoğlu ile Bülent Kayaş, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Savcı Erkan Yüksel ile FETÖ’nün avukat yapılanması soruşturmasına bakan savcı Murat Özcan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine; Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirildi.

- Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne atandı.

SOMA DAVASI’NIN HÂKİMİ

- İkinci kez karar aşamasına gelen Soma Davası’na bakan mahkemenin başkanı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Salih Pehlivanoğlu Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.

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