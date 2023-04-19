3 bin 580 rakımlı Mengene Dağı'na keşif tırmanışı

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Van Rota Doğa Sporları Kulübü'ne üye Cüneyt Nas, Sedat Karacan ve Fatih Cingö, dağcılık faaliyetleri kapsamında Başkale ilçesindeki Mengene Dağı'na gezi düzenledi. İlçenin Yolçayır Mahallesi'ne kadar araçlarla giden 3 dağcı, buradan 3 bin 580 rakımlı Mengene Dağı'na doğru yürüyüşe geçti.

Zorlu geçen tırmanışta, dağcılar kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu dağın zirvesine ulaştı. Zirve yapan dağcılar, daha sonra aynı güzergahta dönüş yaptı.