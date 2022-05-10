3 ayrı paketle konut desteği

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ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ

“Dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuzda yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle, dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız destek tutarı 5.3 milyar lira. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz sene 2.5 milyon aileye kaynak teslim ettik. Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında iyi bir yerdeyiz.

0.99 FAİZLE KONUT FIRSATI

Ham madde fiyatlarındaki yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi içeriyor. Üçüncü paket inşaat sektörüne yönelik. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız, belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

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30 MİLYARLIK DESTEK

TOKİ projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ’ye 30 milyar TL’lik destek sağlayacağız. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için vereceğimiz diğer bir alandır.

YERLİ VE MİLLİ PASAPORT

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Pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek alt yapıyı kurduk. Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı ile başlayıp Birinci Meclis ile sona eriyor ve ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle verilecek.

GÜCÜNÜZ YETMEZ

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra binlerce insan Anadolu’ya geldi. Farklı kökenlere sahip kardeşlerimiz Anadolu’nun çeşitli yerlerinde hayat kurdular. Cumhuriyet dönemi boyunca da her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Şimdi Bay Kemal ne diyor: ‘Biz bunları tekrar Suriye’ye süreceğiz.’ Bunları yapmaya hiçbirinizin gücü yetmez. Suriyeli kardeşimize sahip çıkacağız.

SURİYE’DE 200 BİN KONUT

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Suriye’nin istikrarını sağlaması için çalışmalarımız sürüyor. 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmasını sağlıyoruz. Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle tarımıyla 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Kurumlarımızın çalışmaları, bu geri dönüş için 1 milyondan daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermekte. Kimse ülkesini, evini, işini ailesini sebepsiz yere terk edip bilinmezliğe yola çıkmaz.”