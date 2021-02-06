3 ayların ili Recep ayı ne zaman? İşte üç aylar takvimi ve bu aylarda yapılacak ibadetler

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 2021 yılında Recep ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta ise Regaib Kandili idrak edilecek. Halk dilinde "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol manevî bir mevsime girişimizin habercisidir.

Istılahta, hicrî takvime göre yedinci ay olan Recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye Regaip denilmektedir. Regaip kandilinin farklı bir yönü de hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur.



Regaip, beş kandil gecesinden biri olup, hicrî sıralamaya göre kandiller zincirinin ikinci halkasıdır. Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı inanç ve ümidiyle bu gecede Allah’a ibadet edilir.

ÜÇ AYLAR İBADETLERİ NELER?

Üç aylar bizim hayatımızda bir mektebe dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim ve meali daha çok okunuyor. İlmihaller tekrarlanıyor. Üç aylar, yenilenme, kendimize çeki düzen verme, günahlarımız, hatalarımız varsa onlardan tövbe etme, komşuyu, yaşlıları fakirleri, kimsesizleri gözettiğimiz bir mevsim oluyor tüm inananlar için.