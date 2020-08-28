3 ayda iki kez korona oldu

57 yaşındaki otobüs şoförü Mehmet Seziş’e, nisan ayında rahatsızlanmasının ardından gittiği Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan test sonucunda COVID-19 tanısı konuldu. Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen ve 14 gün evinde karantinada kalan Seziş, geçen ay ailesiyle Bursa’ya gidip kuzeninin cenazesine katıldı. Yalova’ya dönen Seziş’in yanı sıra babası Mehmet Ali Seziş (87), annesi, eşi, oğlu ve gelininin COVID-19 testleri pozitif çıktı.

BABASI COVID’DEN ÖLDÜ

Tedavi altına alınan Mehmet Ali Seziş yaşamını yitirdi, diğer aile üyeleri ise taburcu edildi. Yaşadıkları süreci gazetecilere anlatan Mehmet Seziş, virüse ilk yakalandığında hastanede bir hafta yattığını söyledi. Evinde 20 gün geçirdikten sonra iyileştiğini dile getiren Seziş, “Temmuz ayında ikinci kez yakalandığımda çok ağır geçirdim. 12 gün sonra beni taburcu ettiler, eve gönderdiler. 14 gün karantina süreci ve 23 gündür evde karantinadayım. İkinciye tekrar gittim, tahlilimi verdim. Tahlili verdikten sonra ‘Negatife döndü, iyisiniz’ dediler. Hastalık çok sinsi. Ben üç ay arayla iki kez bu hastalığı atlattım. Kimse rahat davranmasın, ‘Bir kez geçirdim tekrar yakalanmam’ diye hesap yapmasınlar. Gerçekten zor bir süreç, zor bir hastalık. Babamı, canımı benden aldı” dedi.