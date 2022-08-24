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3 arkadaşın kavgası veteriner kliniğini birbirine kattı

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#Veteriner#Klinik#Kavga
3 arkadaşın kavgası veteriner kliniğini birbirine kattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 11:11

Büyükçekmece'de 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı. Birbirine saldıran iki arkadaş, dövüşerek çevredeki bir veteriner kliniğine girerken, arkalarından gelen diğer arkadaşlarının tabancayla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen cumartesi günü Mimaroaba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde konuşan M.B.Ç., A.T.Ö. ve A.D. isimli üç arkadaş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürde kavgaya dönüştü.

3 arkadaşın kavgası veteriner kliniğini birbirine kattı

Bir süre sonra A.D, kavgayı bırakıp yürümeye başladı. Peşinden giden arkadaşları caddedeki bir veteriner kliği önünde A.D'yi durdurdu. Burada tekrar kavga başladı. Birbirine saldıran iki kişi, kavga ederek bir veteriner kliniğine girdi. Arkalarından gelen diğer arkadaşları ise silahla A.D.'ye ateş etti. A.D bacağından yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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3 arkadaşın kavgası veteriner kliniğini birbirine kattı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.D.’yi hastaneye kaldırdı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede saldırganları yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlerinin devam ettiği öğrenildi. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Veteriner#Klinik#Kavga

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