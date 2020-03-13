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Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

3 adımda korona teşhisi

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3 adımda korona teşhisi
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Dünya genelinde salgın ilanıyla birlikte koronavirüs paniği de had safhaya ulaştı. Peki koronavirüs nasıl teşhis ediliyor, hastaneye şüpheli bir vaka geldiğinde nasıl bir yol izleniyor? İşte adım adım koronavirüs teşhisi...

Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının Türkiye’ye sıçraması vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilk vakanın açıklanmasıyla normal grip belirtileri gösteren vatandaşlar dahil birçok kişi hastanelere gitti.

OLASI VAKA KRİTERLERİ

Hastaların şikayetlerini dinleyen doktorlar ise “olası vaka tanımı” kriterlerine göre teşhis koyuyor.

YÜKSEK ATEŞ: Doktorlar ilk olarak hastanın ateşine bakıyor. Eğer hastanın ateşi 38.5 derecenin üzerindeyse şüpheli vaka olarak tanımlanıyor.

ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI: Yüksek ateşin yanı sıra titreme, nefes darlığı, boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetlerle doktora giden hastaların hastalık geçmişi dinleniyor.

YURTDIŞI BAĞLANTISI: Hastanın ateşi 38.5 derecenin üzerindeyse doktorlar “Yurtdışına çıktın mı?”, “Yurtdışından gelen biriyle temas kurdun mu?” gibi soruları hastalara yöneltiyor.

DERHAL TEST YAPILIYOR

Eğer tüm bu belirtiler varsa hastadan KOVİD-19 testi için örnek alınıyor. Örnekler en yakın tanı laboratuvarına gönderiliyor. Bu arada hasta izole biçimde hastanede kalmaya devam ediyor. Sonuç pozitif çıkarsa, kişi bakanlığın belirlediği karantina hastanelerine naklediliyor. İzole tutulduğu hastane odası kurallara uygun biçimde temizleniyor. 

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