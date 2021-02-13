3 adaya 2 yıl uzay eğitimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘Milli Uzay Programı’ kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıklamasının ardından, gözler ‘uzay yolcusu’na çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre kriterler listesi, havacılık tecrübesi olan, havacılık ve uzay tıbbı bölümleriyle spor tıbbı uzmanları ve psikoloji uzmanları tarafından oluşturulacak. Bilim misyonuyla uzaya gitmesi hedeflenen Türk vatandaşı, diğer ülkelerde de olduğu gibi eğitimlerden geçecek. Eğitimin verileceği kurum tarafından istenen yetkinlik ve becerilere sahip kişiler belirlenecek. Aralarından üç aday seçilerek, yaklaşık iki yıl sürecek bir eğitim programına alınacak.

2023 YILINA YETİŞTİRİLECEK

Aday astronotların geçtiği eğitim sürecinin ardından en başarılı aday, uzayda bilimsel çalışmalar yapmak üzere seçilecek. Daha sonra uluslararası işbirliği programları dahilinde takvim belirlenecek. Cumhuriyet'in 100. yılına bu takvimin yetişmesi hedefleniyor.

Astronot Programı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek bilimsel deneyleri de kapsayacak. Bu deneyler biyolojik deneyler olabileceği gibi, Türkiye'de geliştirilen malzemelerin uzay dayanım testleri ve deneyleri de olabilecek.

ÜNİVERSİTELER BİLİM MİSYONUNU BELİRLEYECEK

Türkiye’nin uzaydaki bilim misyonu, üniversiteler ve bilim insanlarıyla yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek.

Astronot adayları Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yerçekimsiz ortamı için eğitimden geçecek.

20’DE 20 KESKİN GÖRÜŞ ŞART

- Ulusal uzay ajansları genellikle astronot adaylarında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda ileri düzeyde bilginin yanı sıra belirli fiziksel özellikler de arıyor. Astronot adaylarının havacılık ve uzay alanlarında deneyim sahibi olması tercih sebebi. Adaylar sivil veya askeri personel arasından seçilebiliyor.

- Uzay aracında uçmak ve uzay yürüyüşleri yapabilmek için, adayların uzay aracıyla giysisi konusunda antropometrik (vücut ölçüleri) gereksinimleri sağlaması gerekiyor.

- Astronot adaylarının uzak ve yakın görme keskinliğinin her iki gözde de 20/20 seviyesinde olması veya cerrahi işlemlerle bu seviyeye getirilmesi bekleniyor.

- Tansiyon problemlerinin olmaması önde gelen şartlardan.

- Uzayda bilimsel çalışma yapacakların alkol ve sigara kullanmaması, herhangi bir hastalık veya psikolojik rahatsızlığının bulunmaması gerekiyor.

- Normal eklem ve kemik yapısına sahip olmak, uzay misyonunu yerine getirebilecek zihinsel, kişisel ve ruhsal yeteneklere sahip olmak da gerekli kriterler arasında yer alıyor.

ÖZEL İSİM UYGUN DEĞİL





Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzaya çıkacak Türk için astronot ve kozmonot yerine önerilen ‘Cacabey’, ‘Ali Kuşçu’ gibi isimleri değerlendirirken şöyle konuştu: “Türk Dil Kurumu Başkanımız ziyaretimize gelmişti. Şunda mutabık kaldık; özel isim kullanılması doğru değil. Eğer bunu astronot yerine kullanacaksak; astronot sadece Türk olmayacak. Amerikalı astronot da olacak. Yarın ‘Amerikalı Alpaslanlar uzaya çıkıyor’ dediğimiz zaman yanlış olur. Ya da ‘Rus Cacabeyler’ dediğimiz zaman olmayacaktır. Özel isimler kullanılması bence yerinde değil.”