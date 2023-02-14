291 çocuğun kimliği araştırılıyor

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Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde, depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yanık şunları söyledi: “Şu anda bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuk var refakatsiz, sisteme kaydedilen 1362 çocuğumuz. Bu çocuklarımızdan 369’u aileleri tespit edilerek, kimlikleri tespit edilerek, eşleştirilerek ailelerine teslim edildi. Hastanede takip edilen çocuk sayımız 792. Bakanlığımızın kuruluşlarına aldığımız çocuk sayısı 201. Bu çocuklarımızdan 1071’ini tespit ettik. Halihazırda 291 çocuğumuzun henüz kimliklerini tespit edemedik ama bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Koruyucu ailelik ve evlat edinme isteklerinin oldukça yoğun olduğunu da belirten Yanık “Çocukların ailelerini bulmadan, kimliklerini tespit etmeden zaten bir işlem yapmamız mümkün değil” dedi.