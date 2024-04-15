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29 kişinin öldüğü yangına ilişkin rapor savcılığa ulaştı... Çarpıcı detaylar: Söndürme sistemi ve yangın dolapları çalışmıyormuş

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#Gayrettepe#Yangın#İstanbul
29 kişinin öldüğü yangına ilişkin rapor savcılığa ulaştı... Çarpıcı detaylar: Söndürme sistemi ve yangın dolapları çalışmıyormuş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 15:19

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin itfaiyenin olay raporu savcılığa ulaştı. Raporda, işyeri dahilinde acil durum aydınlatmaları, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edildiği vurgulandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünce hazırlanan 5 Nisan 2024 tarihli olay raporu, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Olay yerine varış, müdahale ve sonuçlanma aşamalarında yapılan incelemeler ve olay anına ait güvenlik kamera görüntülerinin izlenerek olay oluş şekliyle ilgili hazırlanan raporda, eğlence mekanının mal kabul bölümünde yoğun duman ve alevli yanmanın olduğu, bu alanda bulunan elektrik panolarında patlamaların meydana geldiği ifade edildi.

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Ekiplerin mal kabul girişi, binanın otopark girişi üst bölümünde bulunan ofis penceresi ve binanın yan kısmındaki muhasebe ofisinden içeriye girerek müdahale edip yangını söndürdüğü ve ağırlıklı olarak mal kabul bölümünden kurtarma çalışmalarının devam ettiği anlatıldı.

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29 kişinin öldüğü yangına ilişkin rapor savcılığa ulaştı... Çarpıcı detaylar: Söndürme sistemi ve yangın dolapları çalışmıyormuş

MAHSUR KALAN BİR ÇOCUK KURTARILDI

Gönenoğlu Sokak üzerinden tabyalanan otomatik merdivenli kurtarma aracıyla üst katlardaki bina sakinlerinin kontrol edilip güvenli bölgelerde kalmalarının sağlandığı, servis merdiveninde mahsur kalan 15 yaşındaki bir çocuğun kurtarıldığı aktarıldı.

29 kişinin öldüğü yangına ilişkin rapor savcılığa ulaştı... Çarpıcı detaylar: Söndürme sistemi ve yangın dolapları çalışmıyormuş

Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapıldığı belirtilen raporda, "İşletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribatın ve deformasyonun oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu alanda yapılan detaylı incelemede ise tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru ve benzeri elektrikli ev aletleri, ayrıca muhtelif sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Belirtilen el aletlerinin tadilat çalışması yapılan işletme dahilinde çeşitli noktalarda olduğu da görülmüştür" denildi.

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29 kişinin öldüğü yangına ilişkin rapor savcılığa ulaştı... Çarpıcı detaylar: Söndürme sistemi ve yangın dolapları çalışmıyormuş

YANGIN HIZLA GELİŞTİ

Raporda, işletmenin güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesine göre 2 Nisan 2024 günü saat 12.44'te yangının başladığı belirtildi. Mal kabul giriş kapısından yaklaşık 15 metre mesafede sahneye geçişte ve sağ tarafta bulunan localara çıkış alanında yapılan kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri (ses yalıtım, izolasyon ve döşeme malzemeleri vb) tutuşturmasıyla yangın olayının başladığı, hızla gelişerek çevresine yayıldığının gözlemlendiği vurgulandı. Çalışanların portatif yangın söndürme cihazlarıyla (kuru kimyevi toz) yangını söndürmeye çalıştıkları, yangının hızla büyümesi ve yayılması esnasında işletme dahilinde yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

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29 kişinin öldüğü yangına ilişkin rapor savcılığa ulaştı... Çarpıcı detaylar: Söndürme sistemi ve yangın dolapları çalışmıyormuş

YÖNLENDİRME LEVHALARI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Raporda, işyeri dahilinde acil durum aydınlatmaları, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edildiği vurgulandı. Raporda, tüm çalışmalar sonucunda yangının söndürüldüğü eğlence merkezi dahilindeki farklı noktalarda hareketsiz yatar vaziyette bulunan kişilerin dışarı çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildikleri de belirtildi.

 

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#Gayrettepe#Yangın#İstanbul

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