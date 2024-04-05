29 kişi hayatını kaybetmişti... Soruşturmada 9 şüpheli mahkemeye sevk edildi

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Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. 2 şüphelinin ise serbest bırakıldı. Öte yandan iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplanmakta olup, ilgili kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise 4 bin 483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma işlemlerine başlanacağı öğrenildi.