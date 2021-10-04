287 bin suçta 'iz' bulundu

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Son teknoloji ürün ve sistemlerle ülke genelinde suç olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ‘delil avcıları’, son 33 ayda 287 bin 825 olayı aydınlattı.

BU YIL 145 BİN SUÇ

2019 ve 2020 yılında asayiş olaylarında 129 bin 616, terör olaylarında 4 bin 301 ve narkotik olaylarında 8 bin 203 olmak üzere toplam 142 bin 120 olaya ışık tutan ekipler, bu olaylarda 178 bin 469 şüphelinin yakalanmasını sağladı. Ekipler, bu yılın ilk 9 ayında 1209'u cinayet olmak üzere 145 bin 705 suç olayını aydınlatarak önceki iki yılın toplam istatistik verisini geride bıraktı.Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, özetle şunları ifade etti:

HER TEMAS İZ BIRAKIR

“Her temas bir iz bırakır. Bir suç varsa o suçun mutlaka delili vardır. Kriminal Daire Başkanlığımız bilim ve teknolojiyi yakından takip ediyor ve gelişmiş bir sisteme sahip. Dünyada bunun örneği yok. Hava şartları ve mekan fark etmeden farklı tekniklerle her koşulda çalışma yapabiliyoruz. Toplanan deliller uzun süre özelliğini koruyor. Özellikle olay yerlerinde elde ettiğimiz biyolojik bulgularda buna uygun PCR kitleri kullanmaktayız. Bu PCR kitleri seneler dahi geçse olay yerindeki öldürülen ya da fail olan kişinin kim olduğunu tespit etmemizi sağlamaktadır. Bu entegrasyon sadece parmak izi entegrasyonu değil, DNA ve balistik anlamında da bir entegrasyon mevcut.”